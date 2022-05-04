مواعيد مباريات الأربعاء 4-5-2022 والقنوات الناقلة – مواجهة ضارية بين ريال مدريد وسيتي

مواجهة نارية ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، والموافق 4 مايو 2022 والقنوات الناثقلة.

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ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

عصام الشوالي المعلق التونسي الشهيير سيتولى التعليق على المباراة، والتي ستذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 4k.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفعل بعد تكرار الفوز على فياريال إيابا بنتيجة 3-2 على ملعب لا سيراميكا بعد الفوز ذهابا بثنائية.

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