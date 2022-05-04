مواعيد مباريات الأربعاء 4-5-2022 والقنوات الناقلة – مواجهة ضارية بين ريال مدريد وسيتي

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

مواجهة نارية ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، والموافق 4 مايو 2022 والقنوات الناثقلة.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

أخبار متعلقة
محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم مؤتمر دي بروين: الإياب ضد ريال مدريد أصعب من الذهاب.. والرد على مودريتش أنشيلوتي: ريال مدريد قد يكون محطتي التدريبية الأخيرة.. وساستمر 10 سنوات إذا طلب النادي رومانو: روديجير سيوقع العقد مع ريال مدريد خلال أيام

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

عصام الشوالي المعلق التونسي الشهيير سيتولى التعليق على المباراة، والتي ستذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 4k.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفعل بعد تكرار الفوز على فياريال إيابا بنتيجة 3-2 على ملعب لا سيراميكا بعد الفوز ذهابا بثنائية.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء مانشستر سيتي ريال مدريد
نرشح لكم
إيمري: قدمنا شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا.. أشعر بالسعادة والفخر محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال استمتعوا بالرحلة فالحلم مازال مستمرا.. ليفربول يقتل فياريال ويطير لنهائي الأبطال انتهت دوري الأبطال – فياريال (2) - (3) ليفربول.. صلاح ورفاقة إلى النهائي تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول
أخر الأخبار
ماركا: ألفيش ينتظر قرار برشلونة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير المصري.. وشبعنا وعودا لا تنفذ 18 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 4-5-2022 والقنوات الناقلة – مواجهة ضارية بين ريال مدريد وسيتي 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 10 ساعة | الدوري المصري
ليفربول يرصد صفقة جديدة من لايبزج.. وسان جيرمان وتوتنام يترقبان 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيمري: قدمنا شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا.. أشعر بالسعادة والفخر 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة