إيمري: قدمنا شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا.. أشعر بالسعادة والفخر

يشعر أوناي إيمري المدير الفني لفياريال بالفخر على الرغم من الإقصاء على يد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع فياريال البطولة بعد الخسارة أمام الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي المسابقة.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة لقناة "موفي ستار": "أشعر بالسعادة والفخر، نعم أردنا المزيد وقد عملنا بالفعل من أجل هذا المزيد".

وأتم "شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا تماما في الشوط الثاني".

وينتظر ليفربول الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس..

ويواصل ليفربول حلمه للفوز بالرباعية بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية من قبل فيما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويبتعد عن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

أما فياريال ففشل في التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه ويكتفي للمرة الثانية بالوصول لنصف النهائي بعد عام 2006 وحينها خسر أمام فريق إنجليزي آخر وهو أرسنال