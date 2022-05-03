فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال.

وفاز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف النهائي ليضمن مقعدا في نهائي المسابقة.

وقال فان دايك في تصريحات لـ بي تي سبورت عقب المباراة "عليك أن تحلم لكن في الوقت ذاته أن تكون واقعيا كان من الممكن أن نودع البطولة اليوم لكن فعلناها وعدنا".

وأضاف "التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق دائما، نحن في النهائي ونأمل أن نفوز بها، باريس [المدينة التي سوف تستضيف النهائي] رائعة، لا أستطيع الانتظار".

وأتم تصريحاته " الآن أمامنا مباراة صعبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا التركيز عليها".

وقلب ليفربول الطاولة على فياريال بعد تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثية سجلهم خلال 12 دقيقة فقط في إياب نصف النهائي الذي أقيم في ملعب لا سيراميكا.

وينتظر ليفربول الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.