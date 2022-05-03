فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال.

وفاز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف النهائي ليضمن مقعدا في نهائي المسابقة.

وقال فان دايك في تصريحات لـ بي تي سبورت عقب المباراة "عليك أن تحلم لكن في الوقت ذاته أن تكون واقعيا كان من الممكن أن نودع البطولة اليوم لكن فعلناها وعدنا".

أخبار متعلقة
ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال استمتعوا بالرحلة فالحلم مازال مستمرا.. ليفربول يقتل فياريال ويطير لنهائي الأبطال

وأضاف "التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق دائما، نحن في النهائي ونأمل أن نفوز بها، باريس [المدينة التي سوف تستضيف النهائي] رائعة، لا أستطيع الانتظار".

وأتم تصريحاته " الآن أمامنا مباراة صعبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وعلينا التركيز عليها".

وقلب ليفربول الطاولة على فياريال بعد تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثية سجلهم خلال 12 دقيقة فقط في إياب نصف النهائي الذي أقيم في ملعب لا سيراميكا.

وينتظر ليفربول الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

فان دايك ليفربول فياريال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال استمتعوا بالرحلة فالحلم مازال مستمرا.. ليفربول يقتل فياريال ويطير لنهائي الأبطال انتهت دوري الأبطال – فياريال (2) - (3) ليفربول.. صلاح ورفاقة إلى النهائي تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول مؤتمر دي بروين: الإياب ضد ريال مدريد أصعب من الذهاب.. والرد على مودريتش مؤتمر جوارديولا: نأمل تقديم أفضل نسخة من أنفسنا للوصول إلى نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: إيفرتون يحدد سعر ريتشارليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
استمتعوا بالرحلة فالحلم مازال مستمرا.. ليفربول يقتل فياريال ويطير لنهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
بورنموث يؤمن طريق العودة إلى بريمييرليج على حساب نوتنجام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – بقيادة الأحمر والدرع.. الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة