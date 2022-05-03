ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل

يرى المخضرم راؤول ألبيول أن فشل فريقه فياريال في الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الأول من مواجهة ليفربول كلفه الغياب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

راؤول ألبيول النادي : فياريال فياريال

وقلب ليفربول الطاولة على فياريال بعد تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثية سجلهم خلال 12 دقيقة فقط بالشوط الثاني في إياب نصف النهائي الذي أقيم في ملعب لا سيراميكا.

وقال ألبيول عقب المباراة لـ"بي إن سبورتس": "الشوط الأول لم يكن كافيا لحسم المباراة كان علينا الاستمرار وتقديم الأفضل حتى النهاية".

وأضاف |الهدف الأول لليفربول صعب الأمر بالنسبة لنا وألحق الضرر بنا ولم نستطع العودة في المباراة".

وتابع "كنا نعلم أنهم يملكون دكة بدلاء قوية وهذا ما حدث غيروا النتيجة ولم يكن من السهل علينا التدارك، كما ذكرت الشوط الأول لم يكن كافيا".

واختتم "أشعر بخيبة أمل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية خاصة بعدما اقتربنا من تحقيقه ولكنها كرة القدم".

وبذلك تأهل ليفربول إلى النهائي انتظارا لملاقاة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويواصل ليفربول حلمه للفوز بالرباعية بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية من قبل فيما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويبتعد عن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

أما فياريال ففشل في التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه ويكتفي للمرة الثانية بالوصول لنصف النهائي بعد عام 2006 وحينها خسر أمام فريق إنجليزي آخر وهو أرسنال.