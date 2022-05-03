كرة يد – بقيادة الأحمر والدرع.. الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 21:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد الأحمر - الزمالك ضد سبورتنج كرة يد

أعلن الإسباني أوليفير روي المدير الفني لفريق كرة اليد في نادي الزمالك القائمة التي ستخوض بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وتسافر بعثة الزمالك فجر الأربعاء الى النيجر لأداء بطولتي السوبر الإفريقي وتنطلق يوم الأحد القادم، وكأس الكؤوس الإفريقية والتي ستقام في المدة من 10 الى 20 مايو الجاري.

وتتكون القائمة الافريقية من 20 لاعب وهم:

أخبار متعلقة
كرة يد – الزمالك يضم لاعب دائرة سبورتنج في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كرة يد- هتلر: أعد جماهير الزمالك بلقبي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر

قائد الفريق: أحمد الأحمر

حراسة المرمي: كريم هنداوي - محمود خليل "فلفل" - هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن "دودو" - مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع - علي هشام - حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري - حازم ممدوح

ظهير أيمن: أحمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان "هتلر" - شادي خليل - محمد طارق.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري و سوبر دوري المحترفين خلال الموسم الحالي فيما خسر لقب كأس مصر على يد منافسه سبورتنج.

الزمالك كرة يد
نرشح لكم
تمارا نادر السيد تصل إلى نهائي الدوري السويسري.. فرصة التأهل الأوروبي تلوح في الأفق NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية بطل في الجول - آيرتون سينا.. مُلهم كاكا الذي مات في حلبة الفورمولا كرة يد – الزمالك يضم لاعب دائرة سبورتنج في السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كرة يد- هتلر: أعد جماهير الزمالك بلقبي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر كرة يد - الزمالك يتوج ببطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على الأهلي خبر في الجول – تفاصيل جلسة أنس أسامة وإدارة الزمالك
أخر الأخبار
بورنموث يؤمن طريق العودة إلى بريمييرليج على حساب نوتنجام فورست 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – بقيادة الأحمر والدرع.. الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية ساعة | رياضات أخرى
سموحة يكشف كواليس رحيل أحمد سامي بعد أزمة "تخفيض ميزانية الفريق" ساعة | الدوري المصري
مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي ساعة | السعودية
ميلينكوفيتش سافيتش يشعل صراع مانشستر يونايتد وسان جيرمان 2 ساعة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال – فياريال (2) - (2) ليفربول.. جووووووووول لويس دياز 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي – انتظام عبد القادر والسولية وديانج استعدادا لـ سطيف.. وموقف عبد المنعم 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف دوافع غزل المحلة للتعاقد مع مصطفى عبده 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة