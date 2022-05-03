كرة يد – بقيادة الأحمر والدرع.. الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

أعلن الإسباني أوليفير روي المدير الفني لفريق كرة اليد في نادي الزمالك القائمة التي ستخوض بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وتسافر بعثة الزمالك فجر الأربعاء الى النيجر لأداء بطولتي السوبر الإفريقي وتنطلق يوم الأحد القادم، وكأس الكؤوس الإفريقية والتي ستقام في المدة من 10 الى 20 مايو الجاري.

وتتكون القائمة الافريقية من 20 لاعب وهم:

قائد الفريق: أحمد الأحمر

حراسة المرمي: كريم هنداوي - محمود خليل "فلفل" - هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن "دودو" - مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع - علي هشام - حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء "لوكا" - محمد البسيوني "مودي" - سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري - حازم ممدوح

ظهير أيمن: أحمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان "هتلر" - شادي خليل - محمد طارق.

يذكر أن الزمالك توج بلقبي الدوري و سوبر دوري المحترفين خلال الموسم الحالي فيما خسر لقب كأس مصر على يد منافسه سبورتنج.