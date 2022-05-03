مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي

حقق الفيحاء مفاجاة مدوية بفوزه على الهلال، بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ19 بالدوري السعودي للمحترفين أقيمت اليوم الثلاثاء.

وسجل سامي الخيبري هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 33 من الشوط الأول بعدما حول كرة عرضية من ركلة ركنية إلى شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال.

وأضاع الهلال العديد من الفرص لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الثنائي ميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 57 بعد العودة لتقنية الـVAR حيث تأكد من وقوع رامون لوبيز في موقف تسلل.

وبهذة النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني.

واقترب اتحاد جدة بقيادة المدافع الدولي أحمد حجازي من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب عن العميد منذ موسم 2008-2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين.

ويتبقى للاتحاد 5 جولات بالموسم الحالي فيما يتبقى 6 جولات للهلال ويلتقي الفريقين يوم الأحد 15 مايو في مواجهة مرتقبة.

ويضمن الاتحاد التتويج بلقب الدوري السعودي حال تحقيق الفوز خلال مواجهتي الفتح والهلال المقبلتين فيما سيحتاج 8 نقاط من خلال المباريات المتبقية في حال الخسارة من الهلال وعدم تعثر الأخير.

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