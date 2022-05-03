مباشر دوري الأبطال – فياريال (1) - (0) ليفربول.. جووووووووول أووووول

تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول

مؤتمر دي بروين: الإياب ضد ريال مدريد أصعب من الذهاب.. والرد على مودريتش

مؤتمر جوارديولا: نأمل تقديم أفضل نسخة من أنفسنا للوصول إلى نهائي دوري الأبطال

مؤتمر مودريتش: لم نصل إلى كل ذلك بالحظ.. ويجب أن نقدم مباراة متكاملة أمام مانشستر سيتي

مؤتمر أنشيلوتي: ألابا سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما يجب علينا فعله للفوز

مواعيد مباريات الإثنين 3-5-2022 والقنوات الناقلة – دوري أبطال أوروبا وبطولات عربية

دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة

دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا