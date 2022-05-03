مباشر دوري الأبطال – فياريال (1) - (0) ليفربول.. جووووووووول أووووول

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول وفياريال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وليفربول التي تقام في ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق4: جوووووووووووووول أوووووووووول لفياريال عن طريق بولاي ديا.

انطلاق المباراة.

ليفربول فياريال دوري أبطال أوروبا
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