مباشر دوري الأبطال – فياريال (1) - (0) ليفربول.. جووووووووول أووووول
الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وليفربول التي تقام في ملعب لا سيراميكا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق4: جوووووووووووووول أوووووووووول لفياريال عن طريق بولاي ديا.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول مؤتمر دي بروين: الإياب ضد ريال مدريد أصعب من الذهاب.. والرد على مودريتش مؤتمر جوارديولا: نأمل تقديم أفضل نسخة من أنفسنا للوصول إلى نهائي دوري الأبطال مؤتمر مودريتش: لم نصل إلى كل ذلك بالحظ.. ويجب أن نقدم مباراة متكاملة أمام مانشستر سيتي مؤتمر أنشيلوتي: ألابا سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما يجب علينا فعله للفوز مواعيد مباريات الإثنين 3-5-2022 والقنوات الناقلة – دوري أبطال أوروبا وبطولات عربية دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا