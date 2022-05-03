في الجول يكشف دوافع غزل المحلة للتعاقد مع مصطفى عبده

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:17

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

أعلن غزل المحلة اليوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع لاعبه السابق مصطفى عبده لقيادة الفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني.

يأتي ذلك بعدما كان مصطفى عبده ضمن المرشحين مع ربيع ياسين وأحمد كشري ومجدي عبد العاطي، وهي القائمة التي كشف عنها FilGoal.com في وقت سابق.

فما هي الدوافع التي رجحت كفة مصطفى عبده؟

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حسبما علم FilGoal.com فإن الإعجاب بقدرات مصطفى عبده الفنية بدأ الموسم الماضي بعدما قاد كفر الشيخ للبقاء في الدرجة الثانية وتجنب الهبوط للقسم الثالث.

هذا بالإضافة لقيادته للفريق للتواجد في المربع الذهبي في الموسم الجاري من الدرجة الثانية مع إطاحته بفاركو من دور الـ16 من كأس مصر.

وعقب تلك المباراة بالتحديد رأت إدارة المحلة أن الأجدر بقيادة النادي حاليا هو أحد أبنائه مثما حدث من قبل مع شريف الخشاب وإبراهيم يوسف ومحمد فايز وخالد عيد.

وبعد رحيل عبد الحميد بسيوني بشكل مفاجئ لتدريب سموحة رأت إدارة المحلة أن الأجدر التعاقد مع أحد أبنء النادي لأنه لن يتركه ويرحل مثلما حدث من المدير الفني السابق.

وبدأ مصطفى عبده مسيرته مع غزل المحلة في عام 1992 وكان يلعب كظهير أيمن وشارك في نهائي كأس مصر عام 1995 ضد المقاولون الأهلي و2001 ضد الأهلي والسوبر في العام ذاته أمام الزمالك.

كما ظفر بالمركز الثالث في البطولة العربية عام 1995 وشارك في بطولات إفريقية مع النادي.

وانضم مصطفى عبده لأسمنت السويس ثم القناة بعد الرحيل من المحلة.

وعمل مدربا في قطاع الناشئين بغزل المحلة ومساعدا في الجهاز الفني للفريق الأول للنادي.

وقاد في الدرجة الثانية كل من اتحاد السنبلاوين و وصيد المحلة والزرقا وبني عبيد وشربين ومنتخب السويس والحمام ودكرنس والمنصورة وكفر الشيخ.

المحلة يحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني منهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

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