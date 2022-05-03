تشكيل دوري الأبطال – فياريال يدفع بثنائي هجومي.. وصلاح 500 يقود ليفربول

دفع أوناي إيمري المدير الفني لفياريال، بثنائي هجومي صريح، في مواجهة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مدرب الغواصات، دفع بالثنائي جيرارد مورينو وبولاي ديا، على حساب أرناو دانجوما وصامويل تشيكويزي، حيث خرج الأول من قائمة المباراة بينما يجلس الثاني على دكة البدلاء.

ولم يجر إيمري أي تعديلات أخرى في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: خيرونيمو رولي

الدفاع: راؤول ألبيول – باو توريس – خوان فويث – بيرفيس إستوبينيان

الوسط: فرانسيس كوكلين – إتيان كابوي – جيوفاني لو تشيلسو – داني باريخو

الهجوم: بولاي ديا – جيرارد مورينو

يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل به محمد صلاح بـ 500 مباراة في مسيرته المحترفة مع الأندية، بداية من المقاولون العرب، مرورا ببازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، وصولا إلى ليفربول.

ولعب صلاح من قبل 499 مباراة سجل فيهم 232 هدفا، حيث دفع به يورجن كلوب في التشكيل الأساسي ليلعب مباراته الـ 500 مع الأندية.

وضم تشكيل ليفربول بقيادة صلاح كل من..

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتيه – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – تياجو ألكانتارا

الهجوم: دييجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني

وفاز ليفربول ذهابا في آنفيلد 2-0، ويحتاج للخسارة بهدف أو التعادل للمرور إلى نهائي ملعب دو فرانس ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.