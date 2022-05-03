لو باريزيان: مبابي يستعد لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن مستقبله

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يحتفل مع ليونيل ميسي

يستعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لعقد مؤتمر الصحفي للإعلان عن قراره الأخير بشأن مستقبله مع الفريق الباريسي.

58 يوما فقط الزمن المتبقي في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان إما الاستمرار داخل ملعب حديقة الأمراء أو الانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وحسبما نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن مبابي يدرس إقامة مؤتمر صحفي أو إصدار بيان رسمي حول مستقبله الذي لم يحسم حتى الآن.

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وأضافت الصحيفة أن تركيز الفرنسي ينصب حاليا على الفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي بعدما حسم لقب البطولة، كما يريد ألا يفسد علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان.

وأضحت الصحيفة أن مبابي يريد اختيار الوقت المناسب للإفصاح عن وجهته المقبلة وسيكون ذلك عبر مؤتمر صحفي أو بيان رسمي رفقة عائلته خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تشعل قضية مبابي الأوساط الرياضية فقط بل وصلت إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إذ ناشد مبابي بالبقاء في الدوري الفرنسي وعدم الرحيل عن النادي. (طالع التفاصيل)

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وربطت التقارير الصحفية اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.

وذكرت التقارير أن سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على 90 مليون يورو سنويا لكن اللاعب الفرنسي لم يوافق عليه حتى الآن.

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