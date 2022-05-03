بحضور ميسي وبيرلو وتوتي.. إيتو ينظم مباراة ودية في سان سيرو

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

صامويل إيتو

أعلن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب السابق عن إقامة مباراة ودية مع العديد من أساطير كرة القدم ليونيل ميسي وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي.

وتقام المباراة بهدف جمع التبرعات لمنظمته غير الحكومية وذلك في 23 مايو الجاري في إيطاليا بملعب سان سيرو.

وقال إيتو لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية: "كرة القدم بالنسبة لي عباراة عن اندماج، لعبت في العديد من البلدان ورحبت بي إسبانيا وإيطاليا".

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وأضاف "رسالتي هي أنه يمكننا جميعا العيش بسلام معا، ونحترم بعضنا البعض حتى في ظل وجود بعض الأندية التي تعتقد أنهم في مكانة أخرى عن الجميع".

وعن سؤاله عن أزمة العنضرية في ملاعب إيطاليا، رد إيتو " لا تزال عائلتي تعيش في ميلانو ولا يحدث لنا ذلك، أولئك الموجودون في الملعب مجرد قلة تفسد صورة البلاد، لا أعلم كيف لم تحل المشكلة، في إنجلترا تمكنوا من السيطرة على ذلك".

وعن إقناعه لميسي للمشاركة في المباراة، قال: " تجمعني علاقة جيدة بميسي، كنت في برشلونة عندما ظهر مع الفريق الأول وقدمت له بعض النصائح حينها، وقلت له ماذا تريد أن تفعل، أن تكون لاعب كرة قدم عاديا أو تعمل بجد لتصبح لاعبا لا ينساه أحد".

وتابع "بالنسبة لي هو الأفضل، ما زلنا نتحدث أحيانا، لذلك اتصلت به".

وتزامل ميسي وإيتو في برشلونة قبل أن يرحل الأخير إلى إنتر ويفوز مع النيرازوري بالثلاثية تحت قيادة جوزيه مورينيو موسم 2009-2010.

إيتو ميسي
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