غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى عبده خلفا لعبد الحميد بسيوني

أعلن غزل المحلة اليوم الثلاثاء رسميا تعاقده مع مصطفى عبده نجم الفريق السابق ليتولى منصب المدير الفني خلفا لعبد الحميد بسيوني.

ورحل عبد الحميد بسيوني عن المحلة لتدريب سموحة مما تسبب في أزمة كبرى بين الطرفين واتخاذ النادي الخطوات القانونية ضد مدربه السابق. (طالع التفاصيل)

وأشار المحلة في بيانه إلى أن الجهاز المعاون لمصطفى عبده سيكون من بين أبناء النادي الأكفاء لتحقيق طموحات وجماهير الإدارة.

ويحتل المحلة المركز العاشر في الدوري بـ20 نقطة بعدما خاض كل مباريات الدور الأول.

وجاء بيان المحلة كاملا كالتالي:

اجتمع صباح اليوم مجلس إدارة شركة المحلة لكرة القدم، بقيادة المهندس علي العباسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ لمناقشة مسألة تعيين جهاز فني جديد لفريق غزل الممحلة، ونظرًا للأحداث المتلاحقة التي مرَّت خلال الساعات الماضية، والتي شهدت هروب المدير الفني السابق للفريق، ضاربًا عرض الحائط بكافة الأعراف الرياضية، ومخالفًا كذلك لشروط التعاقد بينه وجهازه وبين النادي، وبالنظر إلى التجربة السابقة أيضًا للمحلة، والتي شهدت أحداثًا مشابهة؛ فإن المجلس قرَّر الاعتماد بشكل كامل على الكفاءات الفنية الكبيرة من أبناء النادي الأُصلاء؛ من أجل قيادة الفريق فنيًّا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق أهداف وطموحات الإدارة، وجمهور المحلة الوفي، العاشق للكيان.

وبناء على هذا فقد قرَّر مجلس الإدارة تعيين الكابتن مصطفى عبده مديرًا فنيًّا للفريق الأول لغزل المحلة لكرة القدم، على رأس جهاز معاون يضم مجموعة من المدربين الأكفاء، والذين يجري التشاور بين الكابتن مصطفى عبده وبين الإدارة من أجل اختيارهم، طبقًا للمعايير التي تتطلبها المرحلة الحساسة المقبلة.

ومجلس الإدارة إذ يهنئ الكابتن مصطفى عبده، مثمنًا موقفه من وضع نفسه فور التواصل معه في خدمة ناديه، فإنه يتمنى له -وجهازه المعاون- كل التوفيق والنجاح.

اقرأ أيضا

المحلة يحضر "مفاجأة" لـ بسيوني

بيان ناري من الجزائر بعد وصف بلماضي بالإرهابي

ماذا يحدث في المصري؟