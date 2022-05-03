رئيس الاتحاد السنغالي: لا نستبعد الطعن على قرارات فيفا القاسية ضدنا

لا يستبعد أوجاستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تقديم طعن ضد عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد بلاده.

وأعلنت لجنة الانضباط في فيفا أمس الإثنين عن تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرانك سويسري وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة، خلال مباراة إياب الدور النهائي لتصفيات كأس العالم ضد منتخب مصر.

وقال سينجور بحسب موقع galsen السنغالي، إن العقوبات تعد "ثقيلة" على بلاده، مشددا على أن فيفا كان يجب أن يراعي أن السنغال ليست معتادة على تلك التصرفات، وأن كان هناك "سلوكا استفزازيا" من قبل مصر خلال المباراة الأولى في القاهرة.

وأتم سينجور، بأن الاتحاد يدرس في الوقت الحالي تقديم تظلم ضد تلك العقوبات.

وصعد أسود التيرانجا إلى كأس العالم على حساب الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.

وتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لـ كأس العالم بجانب قطر وهولندجا والإكوادور.















































































































































































































































































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