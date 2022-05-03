المصري لـ في الجول: تم إبلاغنا بعدم حضور بعض اللاعبين للمران.. وموقف الشعباني

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 17:50

كتب : بسام أبو بكر

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كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن إبلاغهم بنية بعض اللاعبين بعدم الحضور لمران الفريق اليوم الثلاثاء بسبب مشكلة تتعلق بمستحقاتهم.

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com قائلا: "تم إبلاغنا بعدم حضور اللاعبين للمران الذي سيقام اليوم".

وأكمل "بالتأكيد سيكون هناك مرانا للفريق اليوم في موعده حتى لو لم يحضر اللاعبين".

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وأضاف "سنصدر بيانا في تمام السادسة مساء سنعلن فيه عن قرارات الإدارة بالتفاصيل".

وبسؤاله عن موقف معين الشعباني المدير الفني للفريق أجاب "سيتواجد في المران عكس ما يثار لا يوجد مشكلة معه".

ماذا حدث؟

قبل عدة أسابيع حدثت أزمة في المصري وتأخرت مستحقات الشعباني وانقطع المدرب التونسي عن المران ليومين قبل حل المشكلة.

على الناحية الأخرى ظلت الأزمة الأكبر هي المستحقات المتأخرة للاعبي المصري، حيث تتضارب الروايات في هذا الجانب.

جاء ذلك حيث ذكر مصدر من إدارة النادي أن اللاعبين لهم مستحقات 3 أشهر متأخرة فقط، وأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة، حيث تم منح اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

على الجانب الآخر أوضح مصدر من اللاعبين أنه بحلول المباراة الثانية ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت في الخامس والعشرين من أبريل السابق، وصلت المستحقات المتأخرة اللاعبين إلى 4 أشهر، مما يزيد الأزمة تفاقما.

المصري معين الشعباني
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