مواعيد مباريات الإثنين 3-5-2022 والقنوات الناقلة – دوري أبطال أوروبا وبطولات عربية

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 10:10

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول وفياريال

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سنكون على موعد مع أولى مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنـــــــــــــا.

حيث سيحل ليفربول ضيفا على فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً.

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وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 وبي إن سبورتس 4K.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يحل الهلال ضيفا على الفيحاء في لقاء مؤجل من الجولة 19 من الدوري السعودي في السادسة وعشر دقائق.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية الرياضية 1.

وفي الخامسة عصرا يلتقي الترجي مع اتحاد المنستير ضمن مواجهات مرحلة تحديد البطل في الدوري التونسي وتذاع عبر الوطنية التونسية وقناة الكاس القطرية.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنـــــــــــــا.

مواعيد مباريات اليوم
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