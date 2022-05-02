خبر في الجول – ربيع ياسين أولوية المحلة لتعويض بسيوني.. وحلول بديلة

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:13

كتب : حامد وجدي

ربيع ياسين

وضعت إدارة غزل المحلة، ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق والمدرب الحالي لبتروجت، كأولوية لتعويض رحيل عبد الحميد بسيوني القريب إلى سموحة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن إدارة المحلة وضعت ياسين كأولوية، ولكنها وضعت أيضا حلول بديلة حال تعذر إتمام الاتفاق مع نجم الأهلي السابق.

وتضم تلك القائمة، أحمد كشري المدير الفني السابق لأسوان والإنتاج الحربي، ومجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفاركو.

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واقترب المدير الفني لغزل المحلة، عبد الحميد بسيوني، من الانتقال إلى تدريب سموحة خلفا لـ أحمد سامي.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق بين بسيوني، وإدارة سموحة، اقترب بشدة.

ومن المنتظر، أن يعاون بسيوني في المهمة كل من أحمد صالح، الذي كان ضمن جهاز أحمد سامي حتى أغسطس الماضي، ومدرب حراس المنتخب الأولمبي السابق أسامة عبد الكريم.

المحلة يحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني منهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

وبالتالي، قد يصبح المحلة على مقربة من تعيين جهاز ثالث هذا الموسم رغم عدم إقالته لأي مدرب لسوء النتائج.

ربيع ياسين غزل المحلة في الدوري
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