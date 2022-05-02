يحيى الكومي: وضع الإسماعيلي لا يختلف عن الموسم الماضي.. وهذا سبب رحيل حمد إبراهيم

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن سبب رحيل حمد إبراهيم عن تدريب الفريق.

وأعلن الإسماعيلي إنهاء عقد إبراهيم بالتراضي والتعاقد مع حمزة الجمل ليكون مديرا فنيا للإسماعيلي.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "ETC": "حمد إبراهيم قاد للفريق لتحقيق نتائج جيدة بالحصول على 8 نقاط خلال الفترة التي قاده بها ولم يقدم أداء سيئا ولكننا نريد تجديد الدماء".

وتابع "الجهاز الفني الجديد بالكامل من أبناء مدينة الإسماعيلية لأن أولاد النادي هم من سيحملونه وأتمنى أن يكونوا بشرة خير وأن يوفق الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

لم يكن هناك شروط جزائية في عقد حمد إبراهيم وأنهينا العقد بالتراضي بدون أي مشاكل وهو رجل محترم وأنا أحبه على المستوى الشخصي وكنت أدعمه ولكن التوفيق قد خانه ونحن لن نتحمل الهزيمة أو التعرض للهبوط".

وأضاف "الإسماعيلي حصل على 11 نقطة أيضا فقط في بداية دوري الموسم الماضي والآن لا يزال لدينا مباراة مؤجلة أمام المصري وإذا حققنا الفوز سنصل للنقطة الـ 14 مع نهاية الدور الأول".

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل خلال مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 المؤدي للهبوط برصيد 11 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 15.

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