حمزة الجمل مدربا لـ الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه مديرا للكرة

أعلن النادي الإسماعيلي رسميا عن تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق، سعيا لتحسين النتائج المتدهورة في الآونة الأخيرة.

كما أعلن الدراويش عن تعيين حسني عبد ربه قائد الفريق السابق في منصب مدير الكرة.

جاء ذلك في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي:

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعيين حمزة الجمل على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بين الطرفين بسبب سوء النتائج.

وفضل مجلس الإدارة إسناد المهمة إلى حمزة الجمل باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين والقادرين على تطوير الفريق للأفضل فى فترة قصيرة ووضع حدا لسلسلة تراجع النتائج فى ظل حجم الخبرات الفنية الكبيرة التى اكتسبها على مدار السنوات الطويلة الماضية بقيادته لأندية كبيرة فى مصر ودول الخليج العربي.

كما قرر المجلس تعيين حسني عبدربه قائد الفريق الأسبق مديرا للكرة بجانب انضمام كل من أحمد قناوي كمدرب عام ومحمد حمص كمدرب عام ضمن الجهاز الفني الجديد مع استمرار أيمن كمال كمدرب وسيد توفيق فى منصب مدرب حراس المرمى، فى إطار حرص مجلس الإدارة على دعم ومساندة المدربين المميزين من قطاع الناشئين.

جاءت تلك القرارات خلال الجلسة العاجلة التى عقدها أعضاء مجلس الإدارة سعيا لوضع حلول سريعة وعاجلة نحو أزمة تراجع نتائج الفريق والعمل جليا نحو وضع خارطة طريق جديدة تستهدف إعادة الإسماعيلي لوضعه ومكانته بين الكبار بشكل تدريجي كأحد أعرق الأندية فى مصر والوطن العربي.

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

الدراويش بدأوا الموسم تحت قيادة طلعت يوسف، والذي تعذر عليه قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتولى محمد إبراهيم مساعده المهمة في أول ثلاث مباريات.

ثم كان التعاقد مع خوان براون المدرب الأرجنتيني والذي تولى تدريب الفريق في 6 مباريات بالدوري. تعادل في ثلاث وخسر ثلاث، بجانب 5 مباريات في كأس الرابطة المصرية.

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