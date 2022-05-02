رئيس سموحة يهاجم سامي: لا أجد مبررا لما حدث وسنطبق شروط العقد.. وهذا الرباعي مرشح لخلافته

الإثنين، 02 مايو 2022 - 01:09

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - سموحة والأهلي

هاجم وليد عرفات رئيس سموحة، مدرب الفريق السابق أحمد سامي، مشددا أنه سيطبق شروط العقد والبنود الجزائية عليه وعلى جهازه.

وقال عرفات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني رحل بالكامل، ولا أجد مبررا لرحيله في هذا التوقيت".

وأردف "الجهاز حصل على مستحقات أبريل، واللاعبين كذلك، وحصلوا على مكافآتهم حتى مباراة مصر للمقاصة قبل الماضية. رحيل أحمد سامي وجهازه عدم احترام للتعاقد".

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وأوضح "مضطر لتطبيق العقد على سامي وجهازه، مستحق لنا قيمة شهرين من رواتبهم كشرط جزائي".

وأكد "اللاعبون الذين سينتهي تعاقدهم؟ فوضت سامي للتفاوض مع رجب نبيل الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ولم يقم بذلك. توليت المسؤولية في نوفمبر الماضي، ما المطلوب مني؟ لن أترك حق سموحة".

وكشف عرفات عن البدلاء المحتملين لسامي في قيادة سموحة، وهم عبد الحميد بسيوني المدير الفني الحالي لغزل المحلة، ورضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة، وهيثم شعبان المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، والذي قد يخلفه سامي في مكانه، ومجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفاركو.

تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب مع سامي في وقت سابق، والذي شرح أن تخفيض ميزانية الفريق الموسم المقبل، وعدم بدء التفاوض لتجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ما جعله يشعر بعدم تكافؤ طموحه للفريق مع إدارة النادي، تسبب في قرار رحيله.

مصدر مقرب من المدرب أوضح لـFilGoal.com: " في وقت سابق رغبة سامي في الموسم المقبل كانت التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق بطولة للنادي في ظل تدعيم أندية أخرى بلاعبين مميزين وبأرقام مالية كبيرة مثل سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وفيوتشر".

ويوجد شرط جزائي في عقد سامي مع سموحة بمقدار 700 ألف جنيه حسبما علم FilGoal.com

في السياق ذاته، علم FilGoal.com بأن أحمد سامي اقترب من تولي تدريب سيراميكا كليوباترا بعد الرحيل عن سموحة، وذلك بعدما اتفق معهم على التفاصيل المادية، ولا يتبقى سوى رحيله عن الفريق السكندري لكي يبدأ مهمته الجديدة خلفا لـ هيثم شعبان الذي سيرحل أيضا عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

أحمد سامي يتولى تدريب سموحة منذ بداية الموسم الماضي، إذ يقدم معهم مستوى رائع ونتائج مميزة.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

سموحة أحمد سامي وليد عرفات سيراميكا كليوباترا في الدوري
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