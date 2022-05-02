نبيه: مباريات رمضان صعبة.. والمؤشرات تشير لمنافسة شرسة

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، أن اللعب في شهر رمضان له صعوبات خاصة، بعد الفوز على إيسترن كومباني 2-1 في الجولة 17 للدوري المصري.

وقال نبيه: "مباريات شهر رمضان صعبة ولها طقوس خاصة، لأن المجهود يكون مضاعفا بسبب الصيام طوال اليوم. حصلنا على العلامة الكاملة باستثناء التعادل أمام فاركو، واستغلينا الطاقة الإيجابية بعد وصول جوسفالدو فيريرا".

وأوضح "النتائج تمنح مؤشرا أن المنافسة ستكون شرسة. لدينا فارق 8 نقاط مع الأهلي المنافس التقليدي الذي سيلعب مؤجلاته تحت ضغط".

وشدد "واجهنا فريقا محترما، وتخلى عن حذره الدفاعي وكان لديه الجرأة وتعادل، وطمع في المباراة. التغييرات منحتنا شكلا جيدا واستفدنا من تخلي إيسترن كومباني عن حذره".

وأكد "شاهدنا صورة لكرة عمر السعيد، سنشاهدها بهدوء وخبراء التحكيم سيشاهدونها بهدوء. نريد الحق فقط، ونجاهد للفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي".

وأتم "الدور الثاني سيكون أقوى وأعنف لأن كل الفرق تصارع من أجل شيء ما وتريد تحصيل النقاط".

استمرت عقدة علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، في مواجهات الزمالك، حيث خسر فريقه من الأبيض 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري. وتعد تلك الخسارة الـ 16 لـ عبد العال من الزمالك، من أصل 19 مباراة بينهما، في حين حكم التعادل 3 مواجهات أخرى، واختتم الزمالك دوره الأول بفوز كان يتمناه أسهل على متذيل الدوري المصري.

هدفا عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" تغلبا على هدف محمود حمدي "الونش" في مرماه، ليحصد الزمالك نقطته الـ 41 بعد 17 مباراة، متفوقا على الأهلي بـ 8 نقاط ولعب الأحمر 3 مباريات أقل.

















اقرأ أيضا

عيدية زيزو المتأخرة تنصر الزمالك

فوز تاكيس الأول

المقاولون يصعق المصري

عودة فاتي وفوز برشلونة