مؤتمر فيريرا: إيسترن كومباني فريق صعب.. أهنئ لاعبي الزمالك

الإثنين، 02 مايو 2022 - 00:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوزفالدو فيريرا - الاتحاد السكندري والزمالك

قدم جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تهنئته للاعبين، بعد الفوز على إيسترن كومباني 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أهنئ اللاعبين، في رمضان لعبنا 6 مباريات في 24 يوما، فزنا بـ 5 مباريات وتعادلنا مرة ولعبنا كل 3 أيام".

وأوضح "إيسترن كومباني فريق صعب، يركضون كثيرا. هم غير مرهقين على عكسنا. سنكون أفضل في المباريات المقبلة لأننا نسير ببرنامج محدد. في الوقت الحالي الزمالك أفضل".

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وأوضح "بعد التعادل، منحت تعليمات للاعبين بضرورة زيادة الناحية الهجومية وأشركت شيكابالا. لا نحتاج للتدوير، ولم يقصر أي من اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء. كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم".

استمرت عقدة علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، في مواجهات الزمالك، حيث خسر فريقه من الأبيض 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري. وتعد تلك الخسارة الـ 16 لـ عبد العال من الزمالك، من أصل 19 مباراة بينهما، في حين حكم التعادل 3 مواجهات أخرى، واختتم الزمالك دوره الأول بفوز كان يتمناه أسهل على متذيل الدوري المصري.

هدفا عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" تغلبا على هدف محمود حمدي "الونش" في مرماه، ليحصد الزمالك نقطته الـ 41 بعد 17 مباراة، متفوقا على الأهلي بـ 8 نقاط ولعب الأحمر 3 مباريات أقل.

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