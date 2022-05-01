ياسين وفاروقا يقودان المقاولون للفوز على المصري

تغلب المقاولون العرب على مضيفه المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدفين عبد الله ياسين في الدقيقة 18 وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بذلك يرفع المقاولون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر وله مباراتين مؤجلتين.

📋تشكيل المصري - أوستن أموتو يقود ثلاثي هجومي أمام المقاولون #في_الدوري pic.twitter.com/tkwP2J2Gwo — FilGoal (@FilGoal) May 1, 2022

ضربة مبكرة

البداية أتت من إلياس الجلاصي في الدقيقة 7 بتسديدة من ركلة حرة تصدى لها الحارس محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة 18 سجل المقاولون الهدف الأول بعرضية لويس إدوارد من اليسار التي حولها عبد الله ياسين برأسية إلى الشباك.

حاول مامادو نياس تسجيل الثاني في الدقيقة 42 برأسية من تمريرة عبد الله ياسين ولكن تصدى لها أبو السعود.

فيما سدد أوستين أموتو قبل نهاية الشوط الأول ليتصدى محمود عزت حارس المقاولون، فيتابعها أموتو خارج الملعب، وينتهي الشوط بتقدم المقاولون 1-0.

الثاني

حاول أموتو مجددا بتسديدة ضربت العارضة في الدقيقة 47، تلاه عمرو موسى برأسية في الدقيقة 51 ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 57 أجرى معين الشعباني مدرب المصري تبديله الأول بنزول أسامة الجزار بدلا من كريم العراقي.

على الناحية الأخرى أجرى محمد عودة مدرب المقاولون العرب تبديلين في الدقيقة 66 بنزول كريم مصطفى ومحمود عبد العزيز بدلا من عبد الله ياسين وجون أوكلي.

فيما دفع الشعباني بالثنائي عمرو مرعي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من أوستين أموتو ومحمد عنتر.

وتحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد تعرض مامادو نياس لعرقلة من أحمد مسعود حارس المرمى، سجل منها فاروقا نور الدين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

محاولات أخيرة

أرسل أسامة الجزار عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 فحولها عمرو مرعي برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 78 حل أحمد الشيخ بدلا من فريد شوقي في صفوف المصري.

تكثفت محاولات الفريق البورسعيدي، حيث سدد حسن علي كرة أبعدها فاروقا نور الدين في الدقيقة 80، ثم سدد جريندو من الخارج ليمسك بها محمود أبو السعود في الدقيقة 81.

وواصل عودة تبديلاته في الدقيقة 84 بنزول أحمد عفيفي وأحمد علي بدلا من لويس إدوارد ومامادو نياس.

وفي الدقيقة 93 أرسل أحمد شديد قناوي تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جريندو برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمود أبو السعود ببراعة.

وأخيرا أتى فادي نجاح بدلا من أحمد الشيمي في صفوف المقاولون بالدقيقة 95، لينتهي اللقاء.

بذلك يرفع المقاولون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر وله مباراتين مؤجلتين.

وسيلعب المصري ضد الإسماعيلي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في السادس من مايو، بينما يلعب المقاولون ضد إيسترن كومباني في التاسع من الشهر ذاته.