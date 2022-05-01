ياسين وفاروقا يقودان المقاولون للفوز على المصري

الأحد، 01 مايو 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

المصري ضد المقاولون

تغلب المقاولون العرب على مضيفه المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدفين عبد الله ياسين في الدقيقة 18 وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بذلك يرفع المقاولون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر وله مباراتين مؤجلتين.

أخبار متعلقة
رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون لوضع النقاط على الحروف - الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي والجهاز.. ومعسكر مغلق طويل حمزة الجمل لـ في الجول: اقتربت من تدريب الإسماعيلي

ضربة مبكرة

البداية أتت من إلياس الجلاصي في الدقيقة 7 بتسديدة من ركلة حرة تصدى لها الحارس محمود أبو السعود.

وفي الدقيقة 18 سجل المقاولون الهدف الأول بعرضية لويس إدوارد من اليسار التي حولها عبد الله ياسين برأسية إلى الشباك.

حاول مامادو نياس تسجيل الثاني في الدقيقة 42 برأسية من تمريرة عبد الله ياسين ولكن تصدى لها أبو السعود.

فيما سدد أوستين أموتو قبل نهاية الشوط الأول ليتصدى محمود عزت حارس المقاولون، فيتابعها أموتو خارج الملعب، وينتهي الشوط بتقدم المقاولون 1-0.

الثاني

حاول أموتو مجددا بتسديدة ضربت العارضة في الدقيقة 47، تلاه عمرو موسى برأسية في الدقيقة 51 ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 57 أجرى معين الشعباني مدرب المصري تبديله الأول بنزول أسامة الجزار بدلا من كريم العراقي.

على الناحية الأخرى أجرى محمد عودة مدرب المقاولون العرب تبديلين في الدقيقة 66 بنزول كريم مصطفى ومحمود عبد العزيز بدلا من عبد الله ياسين وجون أوكلي.

فيما دفع الشعباني بالثنائي عمرو مرعي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من أوستين أموتو ومحمد عنتر.

وتحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد تعرض مامادو نياس لعرقلة من أحمد مسعود حارس المرمى، سجل منها فاروقا نور الدين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

محاولات أخيرة

أرسل أسامة الجزار عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 فحولها عمرو مرعي برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 78 حل أحمد الشيخ بدلا من فريد شوقي في صفوف المصري.

تكثفت محاولات الفريق البورسعيدي، حيث سدد حسن علي كرة أبعدها فاروقا نور الدين في الدقيقة 80، ثم سدد جريندو من الخارج ليمسك بها محمود أبو السعود في الدقيقة 81.

وواصل عودة تبديلاته في الدقيقة 84 بنزول أحمد عفيفي وأحمد علي بدلا من لويس إدوارد ومامادو نياس.

وفي الدقيقة 93 أرسل أحمد شديد قناوي تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جريندو برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمود أبو السعود ببراعة.

وأخيرا أتى فادي نجاح بدلا من أحمد الشيمي في صفوف المقاولون بالدقيقة 95، لينتهي اللقاء.

بذلك يرفع المقاولون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر وله مباراتين مؤجلتين.

وسيلعب المصري ضد الإسماعيلي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في السادس من مايو، بينما يلعب المقاولون ضد إيسترن كومباني في التاسع من الشهر ذاته.

المصري المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: إيسترن كومباني فريق صعب.. أهنئ لاعبي الزمالك الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: حمزة الجمل مديرا فنيا.. وعبد ربه في الجهاز أسامة جلال: نركز لتحقيق انتصارات متتالية في الدوري مؤتمر تاكيس: لم أقدم الوعود للمنافسة على لقب الدوري العقدة مستمرة.. عيدية زيزو المتأخرة تختم دور الزمالك الأول بانتصار على إيسترن كومباني الفوز الأول مع تاكيس.. بيراميدز يعود من الغردقة بالفوز على الجونة رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق انتهت في الدوري - إيسترن كومباني (1) - (2) الزمالك
أخر الأخبار
مؤتمر فيريرا: إيسترن كومباني فريق صعب.. أهنئ لاعبي الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: حمزة الجمل مديرا فنيا.. وعبد ربه في الجهاز 9 دقيقة | الدوري المصري
تليجراف: مستقبل صلاح "قضية مستمرة" في ليفربول.. واللاعب لم يمنح أي مؤشرات للتجديد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسامة جلال: نركز لتحقيق انتصارات متتالية في الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تاكيس: لم أقدم الوعود للمنافسة على لقب الدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد شكوى النصر.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين 44 دقيقة | السعودية
العقدة مستمرة.. عيدية زيزو المتأخرة تختم دور الزمالك الأول بانتصار على إيسترن كومباني 50 دقيقة | الدوري المصري
ياسين وفاروقا يقودان المقاولون للفوز على المصري 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة