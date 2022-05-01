عودة فاتي.. برشلونة يستقبل الرقم "10" بالفوز على مايوركا

الأحد، 01 مايو 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

عودة أنسو فاتي أمام مايوركا

تغلب برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين للدوري الإسباني.

سجل هدفي برشلونة ممفيس ديباي في الدقيقة 25 وسيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 52، بينما سجل أنطونيو رايو هدف مايوركا الوحيد في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة عودة أنسو فاتي لاعب برشلونة الغائب منذ 20 يناير الماضي، وتحديدا منذ مواجهة أتلتيك بلباو التي شهدت إقصاء الفريق الكتالوني من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

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هدفان وإصابة

البداية أتت برأسية خطيرة من بيير إيميريك أوباميانج تصدى لها الحارس سيرخيو ريكو في الدقيقة 5، تلاه الرد من فير نينو بتسديدة قوية حلقت خارج المرمى.

وسجل رونالد أراوخو الهدف الأول في الدقيقة 23، ولكن الراية ألغت الهدف بداعي التسلل.

بعد دقيقتين سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الشرعي الأول، بعد تمريرة من الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وفي الدقيقة 28 اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لإجراء أول تبديل بصورة اضطرارية، بخروج جيرارد بيكيه مصابا ونزول إريك جارسيا.

ثلاثة أهداف وعودة

سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة على حدود المنطقة بيسراه مرت على يسار ريكو في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 73 سجل برشلونة عن طريق متابعة فيران توريس، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.

وأتى أنسو فاتي في الدقيقة 75 رفقة عثمان ديمبيلي، على حساب توريس وأوباميانج.

وتمكن مايوركا من تقليص الفارق في الدقيقة 79 بواسطة أنطونيو رايو، بينما أجرى تشافي تبديله الأخير في الدقيقة 89 بنزول كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة مستردا المركز الثاني، بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث، و9 نقاط عن ريال بيتيس الخامس الذي يملك مباراة لم يلعبها بعد، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن مناطق الهبوط.

ويلعب برشلونة مباراته القادمة في الليجا أمام ريال بيتيس في السابع من مايو الجاري.

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