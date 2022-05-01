يوفنتوس ونابولي في دوري الأبطال.. روما يتعادل سلبيا مع بولونيا

تعادل روما مع ضيفه بولونيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإيطالي.

شهدت المباراة إجراء البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما لأربعة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 58، بعد أن بدأ بتشكيل يزخر بالعناصر البديلة، استعدادا لمواصلة مسيرته في دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بخروج ستيفان الشعراوي وأينسلي ميتلاند نايلز وكارلس بيريز وفيليكس جيان، ونزول نيكولا زاليفسكي وريك كارسدورب ولورنزو بيليجريني وتامي أبراهام.

وكاد ماركو أرنوتوفيتش أن يصعق روما في الدقيقة 60 بأخطر فرص بولونيا التي مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 81 كاد تامي أبراهام الذي أتى بديلا أن يحقق الفوز لصالح روما حين أتته فرصة خطرة ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

بذلك يصل رصيد روما إلى 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة عن لاتسيو السادس، وبفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

على الناحية الأخرى وصل بولونيا إلى النقطة رقم 43 في المركز الثالث عشر.

نتيجة اليوم تعني حسم تأهل نابولي ويوفنتوس رسميا إلى دوري أبطال أوروبا بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث يملك نابولي 70 نقطة، يليه يوفنتوس بـ69 نقطة، والنقاط المتبقية المتاحة حسابيا هي 9 فقط ببقاء 3 جولات من عمر الدوري الإيطالي.

وينافس روما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد ليستر سيتي الإنجليزي، حيث انتهى الذهاب بالتعادل 1-1، وتقام مباراة الإياب يوم الخميس القادم، الخامس من مايو الجاري.