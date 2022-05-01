يوفنتوس ونابولي في دوري الأبطال.. روما يتعادل سلبيا مع بولونيا

الأحد، 01 مايو 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

تعادل روما مع ضيفه بولونيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإيطالي.

شهدت المباراة إجراء البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما لأربعة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 58، بعد أن بدأ بتشكيل يزخر بالعناصر البديلة، استعدادا لمواصلة مسيرته في دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بخروج ستيفان الشعراوي وأينسلي ميتلاند نايلز وكارلس بيريز وفيليكس جيان، ونزول نيكولا زاليفسكي وريك كارسدورب ولورنزو بيليجريني وتامي أبراهام.

أخبار متعلقة
الدوري التركي - بمشاركة مصطفى محمد بديلا.. جالاتا سراي يسقط على أرضه أمام سيفاس سبور بعد مرور 35 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد الاقتراب من صلاح.. سون يتحدث عن صراع الحذاء الذهبي الدوري الإيطالي - إنتر يضغط على صدارة ميلان بفوز مثير

وكاد ماركو أرنوتوفيتش أن يصعق روما في الدقيقة 60 بأخطر فرص بولونيا التي مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 81 كاد تامي أبراهام الذي أتى بديلا أن يحقق الفوز لصالح روما حين أتته فرصة خطرة ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

بذلك يصل رصيد روما إلى 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق المواجهات المباشرة عن لاتسيو السادس، وبفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

على الناحية الأخرى وصل بولونيا إلى النقطة رقم 43 في المركز الثالث عشر.

نتيجة اليوم تعني حسم تأهل نابولي ويوفنتوس رسميا إلى دوري أبطال أوروبا بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب، حيث يملك نابولي 70 نقطة، يليه يوفنتوس بـ69 نقطة، والنقاط المتبقية المتاحة حسابيا هي 9 فقط ببقاء 3 جولات من عمر الدوري الإيطالي.

وينافس روما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد ليستر سيتي الإنجليزي، حيث انتهى الذهاب بالتعادل 1-1، وتقام مباراة الإياب يوم الخميس القادم، الخامس من مايو الجاري.

روما بولونيا الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي
نرشح لكم
الدوري الإيطالي - إنتر يضغط على صدارة ميلان بفوز مثير انتهت في إيطاليا - إنتر ميلان (2) - (1) أودينيزي.. النيرازوري يواصل تضييق الخناق تشكيل إنتر – لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم أمام أودينيزي الدوري الإيطالي - خطأ قاتل يقرب ميلان خطوة جديدة من اللقب تشكيل ميلان – لا تغير فريقا فائزا.. بيولي يدفع بقوته الضاربة أمام فيورنتينا انتهت الدوري الإيطالي – ميلان (1) (0) فيورنتينا.. الروسونيري إلى الصدارة في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا تشكيل يوفنتوس – الشاب ميريتي يبدأ لأول مرة.. وبيليجريني أساسي أمام فينيسيا
أخر الأخبار
حمزة الجمل مدربا لـ الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه مديرا للكرة 5 ساعة | الدوري المصري
رئيس سموحة يهاجم سامي: لا أجد مبررا لما حدث وسنطبق شروط العقد.. وهذا الرباعي مرشح لخلافته 5 ساعة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد.. بحثا عن الهيكل المفقود 5 ساعة | تقرير في الجول
عبد العال: الأخطاء الدفاعية تسببت هدفي الزمالك.. وهذه رسالتي إلى الحكام 5 ساعة | الدوري المصري
نبيه: مباريات رمضان صعبة.. والمؤشرات تشير لمنافسة شرسة 5 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يوجه الشكر لـ حمد إبراهيم وجهازه المعاون 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: إيسترن كومباني فريق صعب.. أهنئ لاعبي الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: حمزة الجمل مديرا فنيا.. وعبد ربه في الجهاز 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة