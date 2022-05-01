الدوري التركي - بمشاركة مصطفى محمد بديلا.. جالاتا سراي يسقط على أرضه أمام سيفاس سبور

خسر جالاتا سراي على يد ضيفه سيفاس سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي منذ الدقيقة 76، على حساب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتقدم جالاتا سراي بواسطة جوميز في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة من إيمري كيلينتش.

وتعادل سيفا سبور في الدقيقة 44 بواسطة مصطفى ياتاباري، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 49 سجل فريدريك أولفيستاد هدف التقدم للضيوف بعد تمريرة من آرون أبيدانجوي.

واسترد جوميز التعادل مرة أخرى في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، إلا أن أحمد أوجوز سجل هدف الفوز في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد سيفا سبور إلى 48 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 47 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتوج طرابزون سبور رسميا أمس -السبت- بلقب الدوري التركي قبل نهاية المسابقة بـ3 أسابيع، برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فنربخشة والذي يملك عليه أفضلية المواجهات المباشرة.