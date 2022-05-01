مباشر في الدوري - الجونة ضد بيراميدز.. المصري ضد المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري التي تقام في نفس التوقيت.

ويلعب الجونة ضد بيراميدز في استاد خالد بشارة في الجونة، وكذلك يلعب المصري ضد المقاولون العرب في استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع مباراة الجونة وبيراميدز من هنا

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تابع مباراة المصري والمقاولون من هنا