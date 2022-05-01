انتهت في الدوري - المصري (0)-(2) المقاولون.. الجونة (1)-(2) بيراميدز

الأحد، 01 مايو 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة - رمضان صبحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري التي تقام في نفس التوقيت.

ويلعب الجونة ضد بيراميدز في استاد خالد بشارة في الجونة، وكذلك يلعب المصري ضد المقاولون العرب في استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع مباراة الجونة وبيراميدز من هنا

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز

ق 70: جووووول أسامة جلال والثاني لبيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 27: جووووول خالد قمر والتعادل من ركلة جزاء تصدى لها إكرامي وتابعها في المرمى

ق 25: ركلة جزاء للجونة ضد عبد الله السعيد

ق 18: جووووول رمضان صبحي والأول لبيراميدز

ق 11: محاولات من بيراميدز على مرمى إسلام طارق حارس الجونة

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تابع مباراة المصري والمقاولون من هنا

نهاية المباراة بفوز المقاولون بهدفين دون رد

ق 70: جووووول الثاني للمقاولون من ركلة جزاء عن طريق فاروقا نور الدين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد

ق 18: جووووول أول للمقاولون عن طريق عبد الله ياسين

انطلاق المباراة

بيراميدز الجونة المصري المقاولون الدوري المصري
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