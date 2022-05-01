مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) ريال مايوركا.. الأول من ديباي

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف بيدري في مرمى فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

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ق 23 رونالدو أراوخو يسجل الأول ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

ق 19 تسديدة قوية من فير نينو ولكن تحلق خارج المرمى

ق 5 رأسية خطيرة من بيير إيميريك أوباميانج والحارس سيرخيو ريكو يتصدىل

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
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