مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) ريال مايوركا.. الأول من ديباي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

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ق 28 تبديل أول اضطراري في صفوف برشلونة بخروج جيرارد بيكيه ونزول إريك جارسيا

ق 25 جوووووول ممفيس ديباي يسجل الأول بعد عرضية من جوردي ألبا

ق 23 رونالدو أراوخو يسجل الأول ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

ق 19 تسديدة قوية من فير نينو ولكن تحلق خارج المرمى

ق 5 رأسية خطيرة من بيير إيميريك أوباميانج والحارس سيرخيو ريكو يتصدىل

انطلاق المباراة