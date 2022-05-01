مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) - (0) ريال مايوركا.. هدف ملغي

كاسيميرو: سنحتفل بلقب الدوري دون نسيان ما ينتظرنا أمام سيتي

قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا

أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014