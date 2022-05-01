انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) - (1) ريال مايوركا

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف بيدري في مرمى فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
بعد مرور 35 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية تشكيل برشلونة - ديباي وألفيش أساسيان أمام مايوركا

نهاية المباراة

ق 89 كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش

ق 79 جووووووول مايوركا يقلص الفارق بواسطة أنطونيو رايو

* أول مشاركة لـ فاتي في صفوف برشلونة منذ 20 يناير الماضي

ق 75 تبديلين في صفوف برشلونة بنزول أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي بدلا من فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانج

ق 74 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد المراجعة

ق 73 جوووول الثالث لبرشلونة يسجله فيران توريس من متابعة.. ولكن إشارة من الحكم بمراجعة لتقنية الفيديو

ق 52 جووووول الثاني للبلوجرانا.. سيرجيو بوسكيتس يسجل ثاني الأهداف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35 بطاقة صفراء من نصيب جافي عقب تدخل قوي

ق 28 تبديل أول اضطراري في صفوف برشلونة بخروج جيرارد بيكيه ونزول إريك جارسيا

ق 25 جوووووول ممفيس ديباي يسجل الأول بعد عرضية من جوردي ألبا

ق 23 رونالدو أراوخو يسجل الأول ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

ق 19 تسديدة قوية من فير نينو ولكن تحلق خارج المرمى

ق 5 رأسية خطيرة من بيير إيميريك أوباميانج والحارس سيرخيو ريكو يتصدىل

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - ديباي وألفيش أساسيان أمام مايوركا مودريتش: لقب الدوري الإسباني 2022 له نكهة خاصة لهذا السبب كاسيميرو: سنحتفل بلقب الدوري دون نسيان ما ينتظرنا أمام سيتي قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا بخلاف الدوريات الخمس الكبرى.. أرقام تاريخية حققها أنشيلوتي بتتويجه بالليجا أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014 جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا
أخر الأخبار
يوفنتوس ونابولي في دوري الأبطال.. روما يتعادل سلبيا مع بولونيا 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدوري التركي - بمشاركة مصطفى محمد بديلا.. جالاتا سراي يسقط على أرضه أمام سيفاس سبور 58 دقيقة | المحترفون
رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (1) - (1) الزمالك.. التعادل لأصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الجونة (1)-(1)بيراميدز.. المصري (0)-(1) المقاولون.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) - (1) ريال مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل إيسترن كومباني – تمساح على الدكة.. بن عيفية وأوفا يهاجمان الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة