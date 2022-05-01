انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) - (1) ريال مايوركا
الأحد، 01 مايو 2022 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 89 كليمون لونجليه بدلا من داني ألفيش
ق 79 جووووووول مايوركا يقلص الفارق بواسطة أنطونيو رايو
* أول مشاركة لـ فاتي في صفوف برشلونة منذ 20 يناير الماضي
ق 75 تبديلين في صفوف برشلونة بنزول أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي بدلا من فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانج
ق 74 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد المراجعة
ق 73 جوووول الثالث لبرشلونة يسجله فيران توريس من متابعة.. ولكن إشارة من الحكم بمراجعة لتقنية الفيديو
ق 52 جووووول الثاني للبلوجرانا.. سيرجيو بوسكيتس يسجل ثاني الأهداف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35 بطاقة صفراء من نصيب جافي عقب تدخل قوي
ق 28 تبديل أول اضطراري في صفوف برشلونة بخروج جيرارد بيكيه ونزول إريك جارسيا
ق 25 جوووووول ممفيس ديباي يسجل الأول بعد عرضية من جوردي ألبا
ق 23 رونالدو أراوخو يسجل الأول ولكن الراية توقفه بداعي التسلل
ق 19 تسديدة قوية من فير نينو ولكن تحلق خارج المرمى
ق 5 رأسية خطيرة من بيير إيميريك أوباميانج والحارس سيرخيو ريكو يتصدىل
انطلاق المباراة