تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون

يقود أوستن أموتو هجوم المصري في مواجهة المقاولون بالدوري.

ودفع معين الشعباني المدير الفني للمصري بالمهاجم النيجيري أموتو في هجوم فريقه، بجانب حسن علي ومحمد عنتر.

ويلعب المصري ضد المقاولون في الجولة الـ17 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – ياسر حمد – هيثم لعيوني – أحمد شديد

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي

الهجوم: حسن علي – أوستن أموتو – محمد عنتر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عصام ثروت – إسلام صلاح – أحمد شوشة – عمرو عموري – أسامة الجزار – إيزي إيميكا – محمد جريندو – عمرو مرعي – أحمد الشيخ

ويحتل المصري المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.