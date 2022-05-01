تشكيل إيسترن كومباني – تمساح على الدكة.. بن عيفية وأوفا يهاجمان الزمالك

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويجلس المخضرم أحمد تمساح على دكة إيسترن كومباني، فيما يعول عبد العال على التونسي فراس بن عيفية وأحمد أوفا للهجوم ضد الأبيض.

وضم التشكيل كل من..

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حراسة المرمى: أحمد دعدور

الدفاع: الحسيني طه - محمود نعيم - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود جودة

الوسط: محمد بن علي طرابلسي -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

البدلاء :

عمرو حسام- أحمد حمزة - أحمد تمساح- أحمد داهش - محمد خليفة - محمد رمضان - يوسف مجدي عبدالغني - بنچامين أفوتو - عماد ميهوب

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويحل إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

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