تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الجونة.. وغياب إبراهيم عادل

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

رمضان صبحي في مران بيراميدز

عاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز الأساسي ضد الجونة في الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز ضد الجونة في الجولة الـ17 من الدوري في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة في الجونة.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز السابقة ضد سيراميكا كليوباترا بعد تعافيه من الإصابة.

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وجاء التشكيل الذي اختاره تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود صابر - نبيل دونجا - محمد الجباس - هشام محمد - محمود وادي

وخرج من قائمة المباراة، الحارس أحمد الشناوي، ولاعب الوسط أحمد توفيق والمهاجم إبراهيم عادل.

بيراميدز رمضان صبحي الجونة الدوري المصري
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