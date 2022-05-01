حمزة الجمل لـ في الجول: اقتربت من تدريب الإسماعيلي

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:33

كتب : حامد وجدي

حمزة الجمل - القناة

كشف حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق عن اقترابه من تدريب الفريق.

وقال الجمل لـ FilGoal.com: "مسؤولو الإسماعيلي تواصلوا معي وفي طريقي للاتفاق معهم لتدريب الفريق".

وأضاف "وخلال ساعات سيتم الإعلان الرسمي عن الأمر".

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صاحب الـ 52 عاما له العديد من التجارب التدريبية خارج مصر، كما درب سموحة والمقاولون العرب وتليفونات بني سويف لفترات قصيرة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مصير الجهاز الفني بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

الأقرب حتى الآن هو رحيل حمد إبراهيم عن منصبه، وهو الرأي الذي يتبناه جانب كبير من أعضاء مجلس الإدارة.

عقد حمد إبراهيم مع الإسماعيلي يحتوي على شرط جزائي بقيمة مليون جنيه، يتعين عن الطرف الذي يطلب الفسخ دفعهم للطرف الآخر، وهو ما قد يلجأ له النادي بعد خسارة الفريق أمس السبت أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. خسارة هي الثانية على التوالي في الدوري، والتاسعة بشكل عام في المسابقة منذ بداية الموسم.

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

الدراويش بدأوا الموسم تحت قيادة طلعت يوسف، والذي تعذر عليه قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتولى محمد إبراهيم مساعده المهمة في أول ثلاث مباريات.

ثم كان التعاقد مع خوان براون المدرب الأرجنتيني والذي تولى تدريب الفريق في 6 مباريات بالدوري. تعادل في ثلاث وخسر ثلاث، بجانب 5 مباريات في كأس الرابطة المصرية.

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