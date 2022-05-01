تشكيل الزمالك - إسلام جابر أساسي أمام إيسترن كومباني.. وعودة محمود علاء للدفاع

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك قبل مواجهة المصري

عاد محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني.

ويلعب الزمالك ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ17 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك السابقة أمام المصري بسبب الإيقاف.

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كذلك يشارك إسلام جابر في التشكيل الأساسي للزمالك في ظل غياب يوسف أوباما للإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد - محمد عبد الغني - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق" شيكابالا" - سيف الدين الجزيري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويحل إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

الزمالك إيسترن كومباني الدوري المصري
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