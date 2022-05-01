مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (1) - (0) أودينيزي.. جووووووووووول بيريسيتش
الأحد، 01 مايو 2022 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وأودينيزي ضمن مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإيطالي.
إنتر يتواجد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر.
على الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز الـ12 برصيد 43 مقطة.
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ق13: تسديدة قوية وهاندانوفيتش يتصدى
ق11: جووووووووووول أول لإنتر ميلان عن طريق إيفان بيريسيتش، رأسية من ضربة ركنية تسكن الشباك
بداية المباراة
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