تشكيل إنتر – لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم أمام أودينيزي

يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام أودينيزي في محاولة جديدة من الصراع على لقب الدوري الإيطالي، بعدما انتصر ميلان على فيورنتينا واقترب أكثر من اللقب.

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة أودينيزي، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر شهد البدء بـ لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو في الهجوم.

ويحتاج إنتر للفوز بأي شكل بعدما وسع جاره ميلان الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حارس: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: ميلان إشكرينيار – ستيفين دي فراي – فيديريكو دي ماركو – ماتيو دراميان.

الوسط: نيكولا باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبيرتو جاليارديني – إيفان بيريسيتش.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو.