مباشر الدوري الإيطالي – ميلان (0) (0) فيورنتينا.. جيرو يهدر
الأحد، 01 مايو 2022 - 14:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وفيورنتينا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
ق.20 ريكاردو سابونارا ينطلق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها ميانيان ويحافظ على شباك ميلان
ق.15 جيرو يهدر هدفا مؤكدا بعد انفراد بالمرمى وتسديدة جاورت القائم
ق.11 تسديدة قوية من إيجور لاعب فيورنتينا تمر بجوار قائم ميلان بقليل
ق.7 تيو هيرنانديز يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل ميلان – لا تغير فريقا فائزا.. بيولي يدفع بقوته الضاربة أمام فيورنتينا في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا تشكيل يوفنتوس – الشاب ميريتي يبدأ لأول مرة.. وبيليجريني أساسي أمام فينيسيا مواعيد مباريات الأحد 1-5-2022 والقنوات الناقلة – الزمالك.. دربي لندني وقمم إيطالية حاسمة رباعية في ثلث ساعة.. نابولي يسحق ساسولو بستة أهداف مؤتمر بيولي: نريد التفكير في مباراة الغد.. وعلينا استغلال المساحات في دفاع فيورنتينا إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الأمريكي أبراهام عن مغادرته تشيلسي: رأيت صلاح ولوكاكو ودي بروين رحلوا ليصبحوا الأفضل في العالم