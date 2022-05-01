مباشر الدوري الإيطالي – ميلان (0) (0) فيورنتينا.. جيرو يهدر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وفيورنتينا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

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ق.20 ريكاردو سابونارا ينطلق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها ميانيان ويحافظ على شباك ميلان

ق.15 جيرو يهدر هدفا مؤكدا بعد انفراد بالمرمى وتسديدة جاورت القائم

ق.11 تسديدة قوية من إيجور لاعب فيورنتينا تمر بجوار قائم ميلان بقليل

ق.7 تيو هيرنانديز يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل