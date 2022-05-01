في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا

رأسية ليوناردو بونوتشي في عيد ميلاده مهدت الطريق، فأمن يوفنتوس مركزه الرابع لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفز يوفنتوس على فينيسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

سجل ليوناردو بونوتشي هدفا يوفنتوس، فيما سجل ماتيا أرامو هدف فينيسيا الوحيد.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن تأمين المركز رسميا قبل ثلاث جولات من النهاية.

التشكيل

ماسيميليانو أليجري بدأ المباراة بـ فابيو ميريتي اللاعب الشاب في وسط الملعب كأساسي لأول مرة، فيما تواجد لوكا بيليجريني كظهير أيسر.

وصف المباراة

يوفنتوس بدأ المباراة بقوة، فسجل مبكرا في الدقيقة السابعة. كرة ثابتة نفذها ميريتي، مهدها ماتياس دي ليخت برأسية، ليتابعها بونوتشي برأسية أخرى في المرمى.

واستمر يوفنتوس في الضغط، فكاد دينيس زكريا يسجل الثاني في الدقيقة الـ15 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكن علت المرمى.

على الجهة الأخرى بدأ هجوم فينيسيا يصل لمرمى تشيزني. والحارس البولندي تألق في الدقيقة الـ17 حين سدد ماتيا أرامو بقوة، وتصدى لها تشيزني.

من جديد وصل يوفنتوس لمرمى الضيوف، ومرر فيديريكو بيرنارديسكي الكرة في الدقيقة الـ31 إلى ألفارو موراتا، والمهاجم الإسباني سدد بجانب القائم.

هنا اضطر فينيسيا لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الـ37. شارك لوكا فيورديلينو بدلا من أنطونيو فاكا، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

أندريه سونكين مدرب فينيسيا بدأ الشوط الثاني بدخول سفيان كييني بدلا من ميكي كويساني.

أما أليجري فرد بأولى التبديلات في الدقيقة الـ58 بدخول أليكس ساندرو بدلا من لوكا بيليجريني، وباولو ديبالا بدلا من بيرنارديسكي.

ثالث تبديلات فينيسيا كانت في الدقيقة الـ65 بدخول دور بيريتز بدلا من دومين كرينجوي.

وتشيزني تألق مجددا في الدقيقة الـ67. كرة ثابتة نفذها أرامو وتصدى لها تشيزني بمساعدة القائم الأيمن إلى ركنية.

هنا شارك مويس كين بدلا من ألفارو موراتا في الدقيقة الـ69 لتنشيط الهجوم.

ومجددا كاد فينيسيا يسجل التعادل في الدقيقة الـ69 بعد كرة وصلت إلى ماتيا أرامو داخل منطقة الجزاء، والذي استلم وسدد بقوة فوق المرمى.

وفي المرة الثالثة سجل أخيرا. أرامو سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء مسجلا التعادل لفريقه في الدقيقة الـ71.

يوم بونوتشي

ولكن يبدو بأن اليوم يوم بونوتشي فعلا في عيد ميلاده. فأعاد ليوناردو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الـ76. ركنية مهدها دانيلو بالرأس، وقابلها بونوتشي بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

هدف هو الخامس لـ ليوناردو بونوتشي مع يوفنتوس هذا الموسم.

هنا بدأ أليجري التأمين، فدفع بـ جورجيو كيليني وأرثر في الدقيقة الـ79 بدلا من دوسان فلاهوفيتش، وفابيو ميريتي.

في المقابل كانت آخر تبديلات فينيسيا في الدقيقة الـ86 بدخول دافيد أوكيريكي بدلا من أليس ماتيو، وماكسيميليان أولمان بدلا من ريدجيكيانو هابس.

ونجح يوفنتوس في تسيير ما تبقى من دقائق في عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 69 في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي، فيما تجمد رصيد فينيسيا عند 22 نقطة في المركز الأخير.