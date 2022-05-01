عماد النحاس: هذا سبب شعور اللاعبين بالخوف أمام المحلة رغم التقدم

برر عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري شعور لاعبيه بالخوف أمام غزل المحلة رغم التقدم في النتيجة لقلقهم من إدراك الخصم للتعادل ومن ثم عدم الفوز.

وفاز الاتحاد على المحلة في استاد الإسكندرية مساء السبت بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

وتحدث عماد النحاس عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الفوز جاء في توقيت مهم وأقيمت في توقيت صعب خسرنا مرتين وتعادلنا مرتين منذ قدومي لتدريب الفريق".

وواصل "كان كل تركيزي ضد المحلة أن نفوز لنحصل على ثقة، بدأنا بتوتر وكنا نشعر بالاستعجال لتسجيل الهدف الأول لأننا في المباريات السابقة كنا نستقبل أهدافا وطلبت من اللاعبين التحلي بالهدوء بين الشوطين".

وواصل "لكن الشوط الثاني بدأنا بشكل أقل وذلك بسبب الخوف على تقدمنا ومن أجل الفوز".

وواصل "وعقب الحصول على ركلة الجزاء شعرنا بالخوف مجددا ألا نفوز بعد إهدارها، وكادت تكون نقطة تحول سلبية ولكن دوافعنا في الفوز كانت أكبر ووفقنا في التبديلات كذلك".

وأتم "وبعد الهدف الثاني شعرنا بالثقة وقاموا بأشياء لا أقول إننا تدربنا عليها بل شعروا بالراحة والهدف الثالث جعلنا نتحلى بالثقة وانتصرنا".

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لـ19 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب بعدما خاض كل مباريات الدور الأول.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للاتحاد تحت قيادة مدربه الجديد عماد النحاس.

وخاض النحاس خمس مباريات مع زعيم الثغر خلفا لحسام حسن، فاز مرة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.