تصفيات كأس العالم - ناشئات مصر تحت 17 يخسرن لقاء العودة ضد نيجيريا

خسر منتخب مصر للسيدات تحت 17 سنة أمام نيجيريا بهدفين دون رد، في إياب المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئات.

وأقيمت المباراة في ملعب بتروسبورت وخسرها منتخب مصر، وذلك بعدما تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب في نيجيريا بنتيجة 4-صفر.

وسجل ثنائية فوز منتخب نيجيريا كل من أوبيمي أياكي في الدقيقة 5، وأمنية بيللو في الدقيقة 14.

وبذلك يتبقى أمام منتخب نيجيريا خوض الجولة النهائية من التصفيات من أجل مواصلة طريقه نحو كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الثالث بعد انسحاب غينيا بيساو من المباراة التي كان من المقرر أن تقام خلال شهر مارس الماضي في الدور الثاني.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في الهند خلال الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر المقبل

ويشارك فيها 16 منتخبا تأهل منهم 6 للبطولة حتى الآن وهم البرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا واليابان ونيوزيلندا والهند المستضيفة.

وتعتبر نيجيريا الأكثر تتويجا بالبطولة، إذ فازت باللقب خمسة مرات وحازت على الوصافة ثلاث مرات، يأتي بعدها البرازيل برصيد أربع ألقاب ثم غانا والمكسيك مرتين.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في صيف 2020 لكن تم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقام قرعة مجموعات البطولة في الـ24 من يونيو المقبل.