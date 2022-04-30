نهاية 38 عاما من الانتظار.. طرابزون سبور يتوج بالدوري التركي

توج طرابزون سبور بالدوري التركي رسميا اليوم السبت عقب تعادله إيجابيا مع ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لكل منهما.

واستضاف طرابزون منافسه أنطاليا في ملعب شينول جونيش ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري التركي.

افتتح أندرياس كورنلويس أهداف المباراة لصالح طرابزون في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 51 أدرك أنطاليا التعادل عن طريق السان نداو.

وعاد طرابزون للتقدم بهدف ثان سجله دوروكان توكوز في الدقيقة 62.

وأدرك حاجي رايت التعادل للضيوف في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة وصل رصيد طرابزون إلى 77 نقطة في الصدارة ويبتعد بهم عن ملاحقه فنربخشة بفارق تسع نقاط مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

لكن فارق المواجهات المباشرة حسم اللقب رسميا.

فيما وصل رصيد أنطاليا سبور لـ52 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

وأصبح ذلك اللقب هو السابع لطرابزون في تاريخه والأول له منذ عام 1984.

ويعد جالاتا سراي أكثر المتوجين باللقب بواقع 22 مرة يليه فنربخشة بـ19 مرة ثم بيشكتاش بـ16 لقبا.

كما توج إسطنبول باشاك شهير باللقب مرة واحدة من قبل بالتساوي مع بورصا سبور.