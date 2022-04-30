بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي
السبت، 30 أبريل 2022 - 23:01
كتب : FilGoal
فاز ألتاي على منافسه هاتاي سبور اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري التركي بهدف دون رد.
أحمد ياسر ريان
النادي : ألتاي
محمود كهربا
النادي : هاتاي سبور
سجل هدف المباراة الوحيد التي أقيمت في ملعب أنطاكيا أتاتوك، لياندرو كابيل في الدقيقة العاشرة.
وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان فيها مع فريقه ألتاي في الدقيقة 86 بعدما كان بديلا.
فيما غاب محمود عبد المنعم "كهربا" عن فريقه هاتاي عن اللمباراة بالكامل.
بتلك النتيجة وصل رصيد ألتاي إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 والذي يعصف بصاحبه للهبوط بنهاية الموسم.
بينما تجمد رصيد هاتاي سبور عند 49 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.
وشارك أحمد ياسر ريان مع ألتاي في 28 مباراة الوسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.
أما كهربا فشارك في تسع مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفين.
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