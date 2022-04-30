بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي

السبت، 30 أبريل 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

فاز ألتاي على منافسه هاتاي سبور اليوم السبت في الجولة 35 من الدوري التركي بهدف دون رد.

أحمد ياسر ريان

النادي : ألتاي

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

ألتاي
هاتاي سبور

سجل هدف المباراة الوحيد التي أقيمت في ملعب أنطاكيا أتاتوك، لياندرو كابيل في الدقيقة العاشرة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان فيها مع فريقه ألتاي في الدقيقة 86 بعدما كان بديلا.

أخبار متعلقة
بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن كورتوا: في برشلونة احتفلوا بـ الكلاسيكو وكأنهم حققوا لقب الدوري جوندوجان: كل مبارياتنا حتى نهاية الموسم نهائيات.. وهذا أصعب ما واجهناه أمام ليدز

فيما غاب محمود عبد المنعم "كهربا" عن فريقه هاتاي عن اللمباراة بالكامل.

بتلك النتيجة وصل رصيد ألتاي إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 والذي يعصف بصاحبه للهبوط بنهاية الموسم.

بينما تجمد رصيد هاتاي سبور عند 49 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

وشارك أحمد ياسر ريان مع ألتاي في 28 مباراة الوسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أما كهربا فشارك في تسع مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفين.

أحمد ياسر ريان ألتاي هاتاي كهربا
نرشح لكم
الدوري المصري - أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك مع إيسترن كومباني الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا الانهيار مستمر.. طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وجمعة.. وغياب أوباما أمام إيسترن كومباني انتهى الدوري المصري – طلائع الجيش (1) - (0) الإسماعيلي.. الاتحاد (3) - (0) المحلة انتهت في المصري - سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. تعادل جديد للأحمر تشكيل سيراميكا - خماسي دفاعي أمام الأهلي.. ومحمد إبراهيم يقود الهجوم
أخر الأخبار
الانتصار الأول لعماد النحاس.. الاتحاد يدمر غزل المحلة بثلاثية جميلة 15 دقيقة | الدوري المصري
في الـ+100.. الأهلي ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع سيراميكا كليوباترا 25 دقيقة | الدوري المصري
الانهيار مستمر.. طلائع الجيش يهزم الإسماعيلي 25 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وجمعة.. وغياب أوباما أمام إيسترن كومباني 49 دقيقة | الدوري المصري
نهاية 38 عاما من الانتظار.. طرابزون سبور يتوج بالدوري التركي 51 دقيقة | أوروبا
مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة أحمد ريان وغياب كهربا.. ألتاي ينتصر على هاتاي بالدوري التركي ساعة | الدوري المصري
بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022