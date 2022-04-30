انتهى الدوري المصري – طلائع الجيش (1) - (0) الإسماعيلي.. الاتحاد (3) - (0) المحلة

السبت، 30 أبريل 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الاتحاد السكندري

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طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد.

ق75: مازال الإسماعيلي متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

ق59: جووول أووول لطلائع الجيش برأسية من أحمد سمير بعد عرضية من عمرو السيسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق15: مازال التعادل السلبي قائما ولا توجد خطورة على أي مرمى.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة

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نهاية المباراة بانتصار الاتحاد بثلاثية دون رد.

ق79: جوووول للاتحاد عن طريق فوزي الحناوي بتسديدة يسارية قوية.

ق74: جووول ثااان للاتحاد عن طريق بنجامين بواتنج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق72: إبراهيم حسن يهدر ركلة جزاء للاتحاد تصدى لها حارس المحلة عمرو شعبان.

ق69: ركلة جزاء للاتحاد وطرد لمعاذ الحناوي لاعب المحلة عقب حصوله على إنذارين وبعد التدخل على بواتنج وإسقاطه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

ق40: جوووول أوووول لللاتحاد عن طريق مابولولو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي غزل المحلة الاتحاد السكندري طلائع الجيش
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