تشكيل سيراميكا - خماسي دفاعي أمام الأهلي.. ومحمد إبراهيم يقود الهجوم

السبت، 30 أبريل 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا

دفع هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بـ محمد إبراهيم في هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد الأهي في الجولة الـ17 للدوري المصري، وتقام المباراة بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

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المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن

الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني

الهجوم: محمد إبراهيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - عبد الله محمود - علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني إيفانز منساه - مصطفى ميسي - باسم مرسي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

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