تشكيل سيراميكا - خماسي دفاعي أمام الأهلي.. ومحمد إبراهيم يقود الهجوم
السبت، 30 أبريل 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
دفع هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بـ محمد إبراهيم في هجوم فريقه أمام الأهلي.
محمد إبراهيم
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد الأهي في الجولة الـ17 للدوري المصري، وتقام المباراة بملعب المقاولون العرب.
وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:
المرمى: عامر عامر
الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن
الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني
الهجوم: محمد إبراهيم
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - عبد الله محمود - علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني إيفانز منساه - مصطفى ميسي - باسم مرسي
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.
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