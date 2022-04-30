تشكيل الأهلي - حمدي وحيدا في وسط الملعب أمام سيراميكا.. وشريف وصلاح محسن أساسيان

السبت، 30 أبريل 2022 - 20:53

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على حمدي فتحي في وسط الملعب أمام سيراميكا كليوباترا في ظل غياب الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ17 للدوري المصري، وتقام المباراة بملعب المقاولون العرب.

ودفع موسيماني بحمدي فتحي في وسط الملعب، وأمامه 4 لاعبين.

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بينما يقود محمود وحيد الجبهة اليمنى، ويلعب أيضا صلاح محسن بشكل أساسي في الهجوم بجانب محمد شريف

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي

أمامه: لويس ميكيسوني – محمد مجدي "أفشة" – صلاح محسن – طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – حسام حسن – حسين الشحات – علي معلول – محمد محمود – بيرسي تاو – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

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