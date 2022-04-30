انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (4)-(0) إسبانيول.. اللقب في العاصمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

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ق80. جوووول رابع عن طريق كريم بنزيمة بعد تمريرة من فينيسوس داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية في المرمى

ق73. الحكم يلغي هدف إيسكو بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود رودريجو في وضعية تسلل

ق71. جووووول رابع لريال مدريد عن طريق إيسكو بعد تمريرة من بنزيمة

ق70. الرابع يضيع من لوكاس فاسكيز بعد عمل جماعي رائع

ق59. 3 تبديلات لريال مدريد بمشاركة توني كروس، وكريم بنزيمة، وإيسكو بدلا من لوكا مودريتش وماريانو وكاسيميرو

ق55. جوووووول ثالث لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو الذي انفرد بعد عجمة مرتدة انتهت بتمريرة رائعة من كامفينجا ليضع أسينسيو الكرة في الشباك

ق46. ركلة حرة مباشرة ينفذها راؤول دي توماس تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووور رائع من رودريجو بعد مرور داخل منطقة الجزاء وتسديدة عكس اتجاه الحارس

ق33. جوووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق22. ماريانو يهدر فرصة الهدف الأول برأسية فوق المرمى

ق12. القائم يمنع الأول لريال مدريد بعد رأسية من ماريانو

بداية المبارة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد يحتاج إلى التعادل فقط من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 35 في تاريخه.