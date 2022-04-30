الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع إيسترن كومباني.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.

فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 10 نقاط.

وفاز الزمالك في المباراة الأخيرة على المصري بنتيجة 2-1.

فيما خسر إيسترن كومباني من البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة كل من: محمد البوشي وطارق حسن.

وستكون تلك المباراة أول مباراة تجمع الفريقين في تاريخ الدوري.