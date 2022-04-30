الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع إيسترن كومباني.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 30 أبريل 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

سيف الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد المصري

يلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة.

فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 10 نقاط.

أخبار متعلقة
موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى مؤتمر ألميدا: في المستقبل سنكون الأفضل.. وسعيد بتواجد صبحي سواء انتقل لـ الأهلي أو الزمالك كارتيرون: لا أتابع الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الاتفاق مع بنشرقي وأوباما مران الزمالك – تصعيد حارس 2003 ومشاركة عبد الشافي ومحمود علاء

وفاز الزمالك في المباراة الأخيرة على المصري بنتيجة 2-1.

فيما خسر إيسترن كومباني من البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة كل من: محمد البوشي وطارق حسن.

وستكون تلك المباراة أول مباراة تجمع الفريقين في تاريخ الدوري.

الزمالك إيسترن كومباني الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى دياب يرد على سامي: سنعود لجدول الدوري عند نهاية الدور الأول في هذه الحالة أحمد سامي: إذا لم يتأهل سموحة إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني كاملا بلا هدف في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن مواجهة سيراميكا كليوباترا قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد القادر ولطفي وديانج.. وعودة كوكا أمام سيراميكا كليوباترا قائمة الإسماعيلي - غياب باهر ودونجا عن مواجهة طلائع الجيش مؤتمر أحمد سامي: لا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق
أخر الأخبار
تقرير يوناني: أولمبياكوس يفكر في ضم عمرو وردة 10 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: فوز صلاح بجائزة رابطة النقاد الإنجليزية؟ لا أشعر بالإحباط 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كراوتش: انفجار ماني عظيم.. إذا حقق ليفربول الرباعية سينافس على الكرة الذهبية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب على الإطلاق في الدوري الأمريكي 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع إيسترن كومباني.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
كونتي: استحق القتال على الألقاب وليس المركز السابع أو الثامن ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات السبت 30-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وتتويج محتمل لـ ريال مدريد ساعة | أوروبا
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يطيح بـ صنداونز في لقاء بطله الـVAR