الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 30 أبريل 2022 - 02:00

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - محمد مجدي أفشة

يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

فيما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

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وتعادل الأهلي في مباراته السابقة مع طلائع الجيش سلبيا دون أهداف.

بينما فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في مباراته الماضية بهدف دون رد.

وتقام المباراة يوم السبت 30 أبريل على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

ويقود المباراة تحكيميا نادر قمر الدولة، ويعاونه أحمد حسام وسامي هلهل.

ويتواجد محمد يوسف فياض كحكم رابع، بينما يتواجد على تقنية الفيديو محمود الدسوقي ومحمود أبو الرجال.

وسبق للأهلي مواجهة سيراميكا كليوباترا مرتين في الموسم الماضي، حيث فاز بنتيجتي 2-0 و4-0.

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
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