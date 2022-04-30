مصدر من الاتحاد لـ في الجول: سيراميكا لم يحضر.. بانتظار التقرير لاعتماد فوزنا ببطولة الناشئين

تطورات جديدة في أزمة تنازع الاتحاد السكندري ووادي دجلة على لقب دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005، حيث كان من المفترض أن تقام مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، إلا أن الأخير لم يحضر.

وقال مصدر من قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "أرسلنا فريقنا ولم يحضر فريق سيراميكا".

وأضاف "لم يقدم سيراميكا أي أسباب تمنعهم عن الحضور أو تمنحهم عذرا للتأخير، عكس المرة السابقة".

وأوضح "الحكم سيكتب تقريره ويثبت غياب الفريق المنافس".

وتابع "لجنة المسابقات ستعتمد فوز الاتحاد بالمباراة حين يصلها تقرير الحكم، وبذلك نفوز بالبطولة بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة".

واحتفل لاعبو الاتحاد السكندري بالفوز بالبطولة عقب تغيب فريق سيراميكا.

ماذا حدث؟

جاءت الأزمة التي أعادت للأذهان واقعة احتفال شباب الأهلي والزمالك بالتتويج بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 في العام الماضي، بسبب نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.

واحتفل فريق وادي دجلة عقب الفوز على طلائع الجيش 2-1 في الجولة الأخيرة، مستندا لتفوقه بالمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف، حيث فاز على أرضه 1-0 وخسر في الإسكندرية 2-1.

على الناحية الأخرى، احتفل فريق الاتحاد السكندري بالشماريخ فور فوزه على الشرقية للدخان 2-0، معلنا تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بذلك تساوى الفريقان عند 78 نقطة، في انتظار تقرير حكم مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، التي شهدت غياب الأخير، وكان زعيم الثغر ينتظر احتسابها لصالحه ليصبح رصيده 81 نقطة، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن.

من جانبهم ذكر مسؤولو قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا أن عدم حضورهم للمباراة جاء بسبب تعطل الحافلة، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي بعد طلب النجدة على طريق الإسكندرية الصحراوي.

و قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لدوري مواليد 2005 يوم الجمعة 29 أبريل بناء على ما سبق.